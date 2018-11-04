Пострадавших от стихии обещают освободить от налогов

Число жертв стихии в Италии достигло 30 человек. В ночь с субботы на воскресенье погибли 12 жителей деревушки Кастельдачча на Сицилии. Среди них 9 членов одной семьи, включая троих детей. Местная река внезапно вышла из берегов, спастись из затопленного дома удалось только троим.