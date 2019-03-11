Президент Ирана прибыл в Ирак с визитом

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Багдад с трёхдневным государственным визитом в понедельник. Здесь он встретится с иракским президентом Бархамом Салехом, а также с премьер-министром страны, спикером парламента и лидером иракских шиитов. Ожидается, что будут подписаны договоры о сотрудничестве и развитии торговых связей в области нефти и газа, транспорта, сельского хозяйства и промышленности. Речь идёт о первом официальном визите Рухани в Ирак.

Как отмечают наблюдатели, Иран стремится продемонстрировать, что продолжает играть важную роль в иракской политике несмотря на санкции США.

В первый день визита Рухани посетил усыпальницу Мусы аль-Казима, одного из 12-ти имамов – духовных последователей пророка Мухаммеда, почитаемых шиитами.