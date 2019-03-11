Мужчина опоздал на самолет, и это спасло ему жизнь

Пассажиров на борту разбившегося в Эфиопии "боинга" могло быть не 149, а 150. Но грек Антониос Мавропулос буквально на две минуты опоздал на свой рейс из-за того, что не успел сдать багаж, и это спасло ему жизнь.

"Я был вне себя. Никто не помог мне вовремя попасть на посадку". Мужчина написал на своей странице в Facebook, что его отвели в полицейский участок аэропорта, потому что он был единственным, кто не сел в самолет. Там Мавропулосу сказали, что вместо того, чтобы возмущаться, ему стоило бы благодарить бога – в тот момент стало известно, что самолет пропал с радаров.

Мавропулос – глава некоммерческой организации Solid Waste Association. Билет в Найроби он купил, чтобы принять участие в ежегодном заседании в рамках Программы ООН по защите окружающей среды.

Boeing 737 разбился в воскресенье вскоре после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Все, кто находился на борту, погибли. Среди пассажиров были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.