В Йемене возобновились бои в районе Ходейды — стратегически важного порта. В декабре стороны формально достигли соглашения о перемирии в этом районе, однако практически сразу начали обвинять друг друга в нарушении договорённостей.

Сторонники Хади обвиняют повстанцев в том, что через Ходейду они получают оружие из Ирана. Хуситы, контролирующие порт, выступали резко против требования вывести из города свои войска.

Согласно договорённости под эгидой ООН, предполагалось, что Ходейда перейдёт под контроль Объединённых Наций. Это позволило бы сделать город хабом для доставки гуманитарной помощи.

В результате длительной гражданской войны и иностранной интервенции миллионы йеменцев страдают от голода.