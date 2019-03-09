На горе-убийце Нангапарбат найдены тела альпинистов

Тела британского альпиниста Тома Балларда и его итальянского коллеги Даниэле Нарди были обнаружены на склоне горы Нангапарбат в Гималаях. Об этом сообщил в "Твиттере" посол Италии в Пакистане Стефано Понтекорво.

Для друзей погибших это печальное известие не стало сюрпризом.

"Должен признаться, что я был готов к получению этой новости, – говорит Алан Хинкс, альпинист, работавший в прошлом в связке с матерью Тома Балларда, Элисон Харгривз. – Я понял, что они погибли еще в четверг. Я испытал чувство потери, так как Том был замечательным молодым человеком".

Связь с альпинистами была потеряна еще 24 февраля. К тому моменту они сумели достичь высоты в почти 6000 м. Нангапарбат входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников.