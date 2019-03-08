Инвестиции по-женски

Женщин-инвесторов в Европе почти столько же, сколько и мужчин. Но по данным исследования, проведённого крупнейшим швейцарский финансовым холдингом UBS, 56% замужних женщин оставляют решающее слово в вопросах денежных вкладов свим супругам. Среди молодёжи, представляющей поколение 90-х, этот показатель ещё выше: 61% против 54% женщин старшего поколения.

85% замужних женщин, не принимающих долгосрочных финансовых решений, считают, что их супруги лучше в этом разбираются, и почти все они довольны таким положением вещей. А вот 98% вдов и разведённых советуют всем женщинам принимать активное участие в решении финансовых вопросов как можно скорее.

Исследования показали, что в тактических воспросах женщины обыгрывают мужчин. Они осторожнее, чаще избирают выжидательную тактику и в итоге теряют в годовой прибыли от вложений как минимум на 1% меньше.