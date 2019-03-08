Тереза Мэй пытается уговорить Брюссель

Упорядоченный выход Великобритании из ЕС отвечает европейским интересам. Об этом заявила Тереза Мэй, выступая перед рабочими в городе Гримсби. Премьер-министр призвала Брюссель посодействовать прохождению сделки по "брекситу".

"Европейские лидеры заявляют мне, что время истекает и что у нас есть только один шанс сделать все как следует. Я бы хотела им ответить: сейчас наступил момент для наших действий. Два года мы упорно работали над сделкой. Всеобъемлющей сделкой, которая предусматривает упорядоченный выход из ЕС, и которая устанавливает платформу для амбициозных будущих отношений. Ей, сделке, просто нужен последний толчок, чтобы развеять оставшиеся опасения нашего парламента", – заявила Тереза Мэй.

Изменение позиции Брюсселя в последнюю минуту кажется маловероятным, поэтому отсрочка "брексита" выглядит все более неизбежной.

Но обращаясь к сторонникам выхода Великобритании из ЕС, Тереза Мэй заявила, что отсрочка грозит неисполнением их заветной мечты.

"Если бы отсрочка "брексита" давала депутатам больше времени на обдумывание дальнейших шагов, ЕС мог бы настаивать на новых условиях, что не в наших интересах, прежде чем соглашаться на эту отсрочку. И это может видоизменить "брексит" до такой степени, что он будет противоречить тому, за что голосовали британцы. И этот вариант не положит конец свободному передвижению людей. Отсрочка "брексита" может привести к чему-то другому – например, второму референдум", – заключила Мэй.

Оппозиционная Лейбористская партия как раз борется за проведение повторного референдума по "брекситу". Но это партийная инициатива, в которой не так заинтересован их лидер Джереми Корбин. Для него важнее всего - избежать жесткого "брексита".

"Нет, мы не отступаем от наших слов, в приоритете для нас на данный момент не допустить выход из ЕС без сделки, он прежде всего ударит по рабочим местам, по промышленности. Мы уже теряем инвестиции, а крупные компании, такие как BMW, Honda и Toyota, пересматривают свои позиции в Великобритании. Все это очень серьезно. Нам не нужны отсрочки и колебания со стороны правительства", – заявляет Корбин.

Голосование по предложенной Терезой Мэй сделке в парламенте пройдет на следующей неделе. Если она будет отклонена, депутаты должны будут проголосовать за отсрочку "брексита", которая продлит и усложнит европейскую драму, охватившую континент в последние три года.