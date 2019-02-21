План Корбина или "жёсткий брексит" Мэй

"Риск жёсткого брексита очень серьёзный", - заявил лидер британской оппозиции. Джереми Корбин встретился с главным переговорщиком ЕС по вопросам "брексита" Мишелем Барнье, чтобы предложить ему альтернативный вариант сделки с Лондоном.

Согласно плану, разработанному лейбористами, покинув сообщество, Великобритания должна остаться в Таможенном союзе, сохранить доступ к единому рынку еврозоны, участвовать в программах Европеских фондов, продолжать сотрудничество по вопросам безопасности.

"Риск выхода Британии из Евросоюза без сделки очень серьёзный, вероятность его велика. Мы - члены Лейбористской партии - ясно дали понять: мы против "жёсткого брексита" из-за той опасности, которую он представляет для рабочих мест, для поставок продукции обрабатывающей, пищевой промышленности и прочих отраслей. Мы предложили сценарий, который, на наш взгляд, заслуживает доверия. Он предполагает переговоры о Таможенном союзе с ЕС и согласование условий доступа на рынки", - сказал политик.

"Мэй попала в заложники радикально настроенных однопартийцев", - добавил он, посоветовав лидеру консерваторов "смягчить свою позицию".

Корбин приехал в Брюссель через несколько часов после того, как там прошли переговоры британского премьера с председателем Еврокомиссии. Тереза Мэй потребовала от ЕС пересмотреть условия сделки, в надежде на то, что благодаря новым уступкам Палата общин одобрит соглашение, отвергнутое в январе.