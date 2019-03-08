Финляндия: отставка кабинета из-за провала реформы

Президент Финляндии Саули Ниинистё принял прошение об отставке правительства, поданное ему премьер-министром Юхой Сипилем. Вместе с тем глава государства попросил кабинет министров продолжить исполнение своих служебных обязанностей до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Причиной отставки стала неспособность членов кабинета согласовать позиции по реформе систем социального обеспечения и здравоохранения. Речь шла о сокращении роста государственных расходов, ускорившегося на фоне старения населения. Сипиля отметил, что крайне разочарован провалом реформы, в которой, по его словам нуждается Финляндия.

В пресс-службе министерства юстиции сообщили, что уход в отставку правительства не повлияет на сроки проведения в стране парламентских выборов. Они должны состояться 14 апреля.