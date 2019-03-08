Экономический спад в Поднебесной?

На фоне американо-китайской торговой войны экспорт из Поднебесной продемонстрировал максимальное снижение за последние 3 года: по сранению с февралём 2016-го он упал на 20,7% (эксперты ожидали падения на уровне 4,8% после январсякого роста на более чем 9,1%). Импорт, снижаясь третий месяц подряд, также упал в феврале на 5,2% в годовом исчислении. Эти данные указывают на слабое начало года для китайской экономики.

Сохраняется и неопредлённость в торговле. После встречи с лидером КНР президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин, но старые с обеих сторон сохраняются. Трамп отметил прогресс в переговорах, заявив, что они должны завершиться "либо хорошей сделкой, либо никакой". Он требует сокращения торгового дисбаланса. Китай предложил увеличить закупки американских товаров, чтобы удовлетворить тебование Трампа.