Неизвестные рукописи Эйнштейна

110 страниц, написанных рукой Альберта Эйнштейна, большинство из которых были не известны исследователям, представил общественности Еврейский университет Иерусалима.

Выставка приурочена к 140-летию рождения великого ученого. Эти рукописи университет, обладающий крупнейшими в мире эйнштейновскими фондами, приобрел у частного коллекционера из США. Главное внимание специалистов привлекут считавшиеся утерянными математические расчеты по единой теории поля (представленные в Академии наук Пруссии в 1930 году), а также письмо сыну Гансу Альберту 1935 года, в котором физик высказывает опасения относительно будущего Европы в связи с приходом нацистов к власти в Германии.

"Это его научные записки: всякий раз, когда ему что-то приходило в голову, новая идея, он тут же садился, набрасывал ее, пытался сделать из нее выводы", - говорит профессор Ханох Гутфройнд, директор Центра Эйнштейна в Еврейском Университете.

Эйнштейн является одним из отцов-основателей этого высшего учебного заведения, он завещал Еврейскому университету свои личные вещи и научные труды. Для их хранения и изучения были созданы Архивы Эйнштейна, где сейчас находятся около 80 тысяч документов, включая рукописи, корреспонденцию, фотографии, дипломы и медали.