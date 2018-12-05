Письмо Альберта Эйнштейна ушло с молотка

Окончательная цена, уплаченная за письмо Альберта Эйнштейна о боге, на торгах аукционного дома Christie’s, перекрыла ожидаемую двукратно.

Его стартовая цена составила 1 млн. долларов, но организаторы рассчитывали получить 1,5 миллиона долларов. Оно было куплено за два миллиона 892 тысячи долларов.

Письмо Эйнштейна перед торгами аукционного дома Фото Рейтер

Письмо, в котором содержится фраза - "Бог для меня не что иное, как выражение и порождение человеческих слабостей" - было написано незадолго до кончины создателя теория относительности.

Письмо было написано на немецком, оно открывается общением - "Уважаемый господин Гуткинд" Фото Рейтер

Корреспонденция предназначалась немецкому философу Эрику Гуткинду. Наследие Эйнштейна, в том числе и эпистолярное, пользуется у коллекционеров очень большим спросом.

Конверт письма, которое было отправлено из Принстона, где тогда жил Альберт Эйнштейн Фото Рейтер