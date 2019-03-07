"Чудо в Париже" и "непростительный вылет"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующий раунд турнира. Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подвел итоги матча, прошедшего в Париже: "Для нас это ужасно и мучительно. По качеству игры мы не заслуживали вылета после 180 минут поле".

У гостей два гола забил Ромелу Лукаку. В составе ПСЖ отметился Хуан Бернат. На 90-й минуте встречи главный судья матча Дамир Скомина, воспользовавшись VAR, системой видеопомощи арбитрам, назначил пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд.

"Я был и остаюсь сторонником использования VAR" - отметил Тухель, добавив однако, что правило надо уточнить.

Защитник "ПСЖ" Маркиньос эмоционально отреагировал на вылет из Лиги чемпионов после поражения: "Как говорят в Бразилии, настало время проглотить эту ложку дегтя. Это неприятно. Но в такой игре было недопустимо начинать так, как мы начали этот матч. Все дело в деталях. Мы вылетели".

Тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал победу своих подопечных фантастической и заявил, что она стала возможной, благодаря вере в собственные силы: "Мы всегда верили в парней. У нас был план. Он состоял в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось".

О матче в Париже сегодня пишут газеты по обе стороны Ла-Манша. Британские СМИ называют успех "Манчестер Юнайтед" не иначе как "чудом в Париже". Французские издания констатируют: "ПСЖ-Манчестер-Юнайтед" : 1:3 - непростительный вылет.