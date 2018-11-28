ПСЖ обыграл "Ливерпуль"

В центральном матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" выиграл на своем поле у английского "Ливерпуля" со счетом - 2:1. На голы Хуана Берната и Неймара, гости ответили точным ударом с одиннадцатиметровой отметки Джеймса Милнера.

Эта победа вывела ПСЖ на второе место в группе C, единоличным лидером которой стал итальянский "Наполи", одолевший дома сербскую "Црвену Звезду" - 3:1. Судьба путевок в плей-офф решится в последнем туре.

Из группы А в следующий круг вышли испанский "Атлетико" и немецкая "Боруссия". Мадридцы победили "Монако" - 2:0, а дортмундцы сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" - 0:0.

В группе В очередного успеха добилась "Барселона", на этот раз в гостях у "Эйндховена" - 2:1, а "Тоттенхэм" вырвал победу у "Интера" - 1:0 и сравнялся с ним по очкам.

И первые три очка в турнире заработал московский "Локомотив", обыгравший "Галатасарай" - 2:0, но дальше идут "Порту" и "Шальке".