Huawei предъявила иск США

Huawei предъявила США иск за неправомочное по мнению компании принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской фирмы. Сообщается, что иск направлен на рассмотрение суда Восточного округа Техаса, где расположено головное представительство Huawei на территории США.

Го Пинг, представитель Huawei: "Правительство США уже давно называет Huawei угрозой. Оно взломало наши серверы и украло нашу электронную почту и исходный код".

Под угрозой экономических санкций на мировом уровне Huawei оказалась после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.