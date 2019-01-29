США обвиняют Huawei в сговоре с целью обойти антииранские санкции

Компании Huawei предъявлены официальные обвинения в промышленном шпионаже и в заговоре с целью мошенничества: американский минюст считает, что китайская корпорация пыталась обойти санкции США против Ирана, действуя в том числе и на американской территории.

Высшее руководство минюста США провело брифинг для прессы, на нем были оглашены обвинения в адрес китайской корпорации Фото Рейтер

Мэтьбю Уитэкер предъявляет обвинения Huawei Фото Рейтер

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Мэтью Уитэкер: "Еще в 2007-м году сотрудники Huawei начали вводить в заблуждение по поводу отношений, существовавших с иранским филиалом компании Skycom, после чего Huawei начал лгать уже банкам, в которых держал счета о том, что доля Skycom уже была продана. На самом деле Huawei сам у себя купил Skycom".

В конце прошлого года власти Канады арестовали финансового директора Huawei и по совместительству дочь основателя компании Менг Вэнджоу. Ее экстрадиции добиваются США, желающие, чтобы она предстала перед судом. В ответ Китай арестовал 13 канадцев.

Менг Вэнджоу Фото Рейтер

Временно исполняющий обязанности главы минюста подчеркнул, что в обвинениях речь идет только о Huawei и ее сотрудниках и никто не говорит о причастности к происшедшему китайских властей.