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ЕЦБ продлил сверхмягкую политику

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 Euronews 
ЕЦБ продлил сверхмягкую политику
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Европейский Центробанк продлил действие рекордно низких процентных ставок минимум до конца года. Регулятор продолжает сверхмягкую политику. Банкам предложена новая, уже третья серия выгодных кредитов. Финансовые аналитики говорят о том, что банковская система еврозоны пока настолько слаба, что у ЕЦБ просто нет выбора.

«Мы приняли решение запустить новый раунд долгосрочных операций по рефинансированию на квартальной основе, начиная с сентября 2019 года и заканчивая мартом 2021-го, каждая со сроком погашения в два года. Это должно помочь сохранить благоприятные условия кредитования банков и плавному переходу монетарной политики», — заявил глава ЕЦБ Марио Драги.

Низкие ставки позволяют самим банкам кредитовать клиентов на более выгодных условиях, что стимулирует реальную экономику.

Уже во время выступления Драги шаги ЕЦБ возымели действие: курс евро резко обрушился, что должно способствовать некоторому оживлению экономики.