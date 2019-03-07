ЕЦБ продлил сверхмягкую политику

Европейский Центробанк продлил действие рекордно низких процентных ставок минимум до конца года. Регулятор продолжает сверхмягкую политику. Банкам предложена новая, уже третья серия выгодных кредитов. Финансовые аналитики говорят о том, что банковская система еврозоны пока настолько слаба, что у ЕЦБ просто нет выбора.

«Мы приняли решение запустить новый раунд долгосрочных операций по рефинансированию на квартальной основе, начиная с сентября 2019 года и заканчивая мартом 2021-го, каждая со сроком погашения в два года. Это должно помочь сохранить благоприятные условия кредитования банков и плавному переходу монетарной политики», — заявил глава ЕЦБ Марио Драги.

Низкие ставки позволяют самим банкам кредитовать клиентов на более выгодных условиях, что стимулирует реальную экономику.

Уже во время выступления Драги шаги ЕЦБ возымели действие: курс евро резко обрушился, что должно способствовать некоторому оживлению экономики.