ЕЦБ оштрафовал Sberbank Europe

Штраф в размере 630 тысяч евро наложил Европейский центральный банк на Sberbank Europe AG "за нарушения правил по кредитным рискам в 2015 году".

Дочерняя кампания российского Сбербанка со штаб-квартирой в Вене Sberbank Europe AG олбслуживает клиентов 8 европейских стран - Австрии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. Пресс-служба финансового учреждения заявила, что Сбербанк сам выявил нарушение и незамедлительно проинформировал об этом компетентные органы, активно сотрудничал с ними и никакой выгоды по итогам произошедшего не получил.