Лидер движения "Молодёжь за климат" Ануна де Вевер

Вожак бельгийского движения "Молодёжь за климат" Ануна де Вевер выступает на митинге в Брюсселе и даёт интервью Euronews:

"Нам нужно продолжать забастовку и марши. Мы должны и дальше показывать властям, что мы можем взять на себя ответственность, заботиться о нашем будущем, и что им следует делать то же самое".

«Я - Ануна, мне 17 лет, я в числе инициаторов движения "Молодежь за климат", я учусь в последнем классе школы. Мною движет страх, я по-настоящему боюсь за свое будущее. В Бельгии было очень жарко прошлым летом, и понимаю, какими ещё будут последствия, если погода будет меняться такими темпами".

"Правительство играет гигантскую роль в изменении климата, оно продолжает вкладывать деньги в крупную промышленность. Не так уж важно, если мы будем быстрее принимать душ или есть меньше мяса. Свою часть дела должно выполнить правительство, и это самая большая часть".

"Мне очень приятно, что в наше движение вливается много женщин. Я вижу, что женщины все больше действуют и берут на себя руководящие роли".

"Мною уже написана книга: это письмо нашему поколению, поколению наших родителей и политиков. Мой день рождения будет через три недели после выборов, поэтому я не могу голосовать, но я поднимаю голос здесь.