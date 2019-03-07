Бельгия: Мехди Неммуш признан виновным в «террористическом нападении» на еврейский музей в 2014 г.

Бельгийский суд признал гражданин франции Мехди Неммуша виновным в террористическом нападении на еврейский музей в Брюсселе. В мае 2014 года Неммуш открыл в здании стрельбу, убив четырёх человек. Свою вину он отрицает, заявляя, что его подставили.

Мехди Неммуш — преступник-рецидивист. Радикальными настроениями он заразился во французской тюрьме. Отсидев срок, он отправился в Сирию воевать на стороне группировки «Исламское государство». Вскоре после возвращения в Европу он напал на Еврейский музей.

Неммушу грозит пожизненный срок. Наказание суд определит в ближайшее время.