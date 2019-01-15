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Брюссельское бюро

В Еврейском музее не нашли ДНК Неммуша

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 Андрей Бекетов 
В Еврейском музее не нашли ДНК Неммуша
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Мехди Неммушу грозит пожизненное заключение, если его признают виновным в нападении на Еврейский музей в Брюсселе в 2014 году. Тогда погибло четыре человека. Как ожидается, судебный процесс в бельгийской столице продлится несколько месяцев.

Между тем, адвокаты призвали оправдать Неммуша на том основании, что на двери и турникете музея не было обнаружено никаких следов ДНК.


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