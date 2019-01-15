В Еврейском музее не нашли ДНК Неммуша

Мехди Неммушу грозит пожизненное заключение, если его признают виновным в нападении на Еврейский музей в Брюсселе в 2014 году. Тогда погибло четыре человека. Как ожидается, судебный процесс в бельгийской столице продлится несколько месяцев.
Мехди Неммушу грозит пожизненное заключение, если его признают виновным в нападении на Еврейский музей в Брюсселе в 2014 году. Тогда погибло четыре человека. Как ожидается, судебный процесс в бельгийской столице продлится несколько месяцев.
Между тем, адвокаты призвали оправдать Неммуша на том основании, что на двери и турникете музея не было обнаружено никаких следов ДНК.