ОЭСР оптимистичнее российского правительства

Россия также оказалась в числе стран, для которых ОЭСР понизил прогноз роста на два года. В 2019 году, по сценарию организации, рост составит 1,4% вместо 1,5%. В то же время в прошлом году реальный рост составил, по данным ОЭСР, 2,3%, хотя ещё в ноябре прогнозировалось всего 1,6%.

Но и нынешний сценарий ОЭСР оптимистичнее данных минэкономразвития России, чей прогноз меньше ещё на 0,1%. В среду спикер Госдумы даже впервые за два десятка лет прервал выступление министра — главы минэкономразивтия Максима Орешкина — и предложил перенести правительственный час», подготовив обсуждение причин столь негативных показателей — вопреки огромным средствам, выделяемым на национальные проекты.