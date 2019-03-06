Ирак обвиняют в пытках детей

Власти Ирака и действующие на севере страны курдские отряды удерживают около полутора тысяч несовершеннолетних, обвиняемых в связях с группировкой «Исламское государство». Такие данные приводятся в докладе организации Human Rights Watch. Среди этих несовершеннолетних — более 180 уроженцев других государств.

По словам правозащитников, обвинения часто основаны на сомнительных сведениях, а нередко признания попросту выбиваются пытками.

«Мне завязали глаза, сковали руки и пытали пластиковыми трубами. Они требовали признаться в том, что я был в рядах „Исламского государства“. Я говорил, что это не так. Но они заставили меня признаться. Об меня тушили сигареты, были проводами и палками. Постоянно пытали».

«Меня держали под замком на год и четыре месяца. Больше двух лет я не видел своих родных. Это очень тяжело. Я круглыми сутками думал только о них».

По словам правозащитников, власти не испытывают никакого стремления разбираться в обоснованности обвинений, и судебные «слушания» порой продолжаются не дольше десяти минут, показания самих обвиняемых погут просто игнорировать.

Белкис Вилле, Human Rights Watch:

«По итогам работы, которую мы провели в Ираке, можно заключить, что иракские власти и ираксоке правосудие неспособны должным образом расследовать эти преступления. Система сама по себе преступна, она не даёт права на справедливый суд, никаких прав не даёт пострадавшим, жертвам, против которых выдвигают серьёзные обвинения в сотрудничестве с исламистами».

Детей и подростков из районов, которые удерживали исламисты, часто отправляют в общие лагеря на общих основаниях, не отделяя от взрослых.

В Human Rights Watch подчёркивают, что и те, кто действительно пошёл на службу к исламистам, сделали это по большей части из страха за свою жизнь или жизнь своих родных. И теперь они уже во второй раз оказываются жертвами обстоятельств.