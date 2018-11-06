Ирак: сотни братских могил жертв ИГИЛ

Более 200 братских могил обнаружено в Ираке на территориях, контролировавшихся прежде террористической группировкой ИГИЛ. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН. Могилы содержат останки тысяч человек, среди которых женщины и дети, старики, инвалиды и члены семей иракских военных и полицейских.

«Довольно трудно определить общее число похороненных в этих могилах, – отметила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. – В самой небольшой из них – в Западном Мосуле – обнаружено восьми тел, а в самой большой – это, как полагают, впадина Хасфа к югу от Мосула – могут быть останки тысяч человек».