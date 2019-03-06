Датчане чистят воздух. Польша - поле битвы за ЕС

_"Вкратце из Брюсселя": _

Копенгаген чистит атмосферу

Датская столица хочет к 2025 году достичь нейтрального баланса выброса и поглощения углекислого газа. Для этого будет посажено больше деревьев, протяжённость велосипедных дорожек достигнет 379 км.

Сотрудник Европейского агентства по окружающей среде считает перевод транспорта в Копенгагене на электрическую тягу недостаточной мерой.

Польские сторонники ЕС - впереди

Недавно созданная в Польше «Европейская коалиция» вышла в лидеры предвыборной кампании в ЕС. Согласно опросу, 37,5% поляков готовы проголосовать за эту пятёрку оппозиционных партий на выборах в Европарламент.

На втором месте - 36.3% - "Закон и справедливость". Эта правящая консервативная партия считает, что Польша станет "одним из полей битвы за Европу".

ХАМАС остаётся в террористическом списке

Суд общей юрисдикции Европейского суда в среду отклонил просьбу группировки ХАМАС об исключении её из списка террористических организаций. ХАМАС называет себя законным политическим движением, составлящим ядро палестинского правительства.

Но судьи в Люксембурге определили, что группировка не продемонстрировала разделения на политическое и вооруженное крылья. В результате активы ХАМАС в ЕС остаются замороженными.

Евросоюз осудили за послабления налоговым убежищам

Oxfam заявила, что Евросоюз отбеляет некоторые самые одиозные в мире налоговые убежища. В опубликованном в Брюсселе докладе, эта организация по борьбе с бедностью осудила намерение министров финансов ЕС исключить девять стран и территорий из своего чёрного списка. При этом ЕС собирается назвать ещё 18 государств, которые не принимают достаточных мер к тому, чтобы богатые фирмы и личности не укрывали у них от налогов свои доходы.