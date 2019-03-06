В ожидании вердикта по делу Барбарена

Франция в ожидании: в четверг будет вынесен приговор по скандальному делу о педофилии в католической церкви. Главный его фигурант - кардинал Филипп Барбарен, архиепископ Лиона. Он обвинялся в том, что на протяжении многих лет знал о фактах растления детей в 80-х годах отцом Прейна (одним из священников прихода), но покрывал его.

Ранее французская прокуратура уже заявила, что оснований для наказания кардинала не видит. Это вызвало возмущение жертв насилия, которые на момент совершения преступления были подростками.

Приговора французы ждут с особым вниманием: речь идёт о репутации католической церкви. Кардинал Барбарен свою вину отрицает и говорит, что ничего не скрывал. На одном из судебных заседаний он заявил, что "не раздувать скандал" ему предписал Ватикан, поэтому он ограничился тем, что отослал отца Прейна в другой приход.

Адвокаты кардинала утверждали, что на него "взваливают вину за то, что он не совершал" и "используют для того, чтобы в его лице осудить церковь".