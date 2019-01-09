Дело Барбарена: нет обвинительному приговору

Прокуратура не настаивает на обвинительном приговоре в отношении кардинала Филиппа Барбарена и еще пятерых священнослужителей, оказавшихся на скамье подсудимых по делу о сокрытии фактов педофилии. Истцы требуют лишь признания моральной вины тех, кто столько лет молчал о сексуальных преступлениях над детьми в одном из католических лагерей бойскаутов в 1980-х. Барбарен себя виновным не считает и заявляет, что сам узнал о насилии над подростками, лишь в 2014 году. Истцы называют его "лжецом".

"Когда кардинал Барбарен заявляет, что осознал масштабы трагедии и тяжесть совершенных преступлений лишь в 2014 году, он лжет. Ведь как минимум в 2010 году сам отец Прейна рассказывает ему о количестве жертв, периоде, когда совершал преступления, об их сексуальном характере. А два месяца спустя после встречи со священником, в интервью газете La Croix кардинал выражает свое сочувствие жертвам, говорит об их непомерных страданиях", - отмечает представитель истцов Жан Будо.

После "откровенного разговора" с отцом Прейна, архиепископ не лишил его сана. Он предпочел замять скандал и не стал обращаться в полицию.

"Более всего меня возмущает то, что в нашем правовом государстве до сих пор возможно подобное вмешательство в работу судебной власти. У церкви есть свои полномочия. Но церковная и судебная власти не должны подменять друг другу", - отмечает представительница истцов Эмманюэль Хазиза.

На сегодняшний день о насилии со стороны Прейна заявили около 60 жертв.