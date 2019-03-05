Цивилизация майя: новое открытие мексикански археологов

Специалисты из Национального института истории и археологии обнаружили несколько сотен предметов религиозного культа на раскопках Чичен-Ицы, одного из крупнейших городов цивилизации майя), основанного еще в V-м веке.

Наиболее ценные экспонаты - курительницы для благовоний. За находкой пришлось спускаться в пещеры, прорытые под пирамидами.

Раскопками руководил Гильермо де Анда: "Нам, современным людям, пусть и специалистам, все равно было сложно туда проникнуть, а вот для индейцев майя эти трудности были частью особого жизненного ритуала, преодоление препятствий, как они считали, делает их ближе богам".

В результате раскопок на территории Чичен-Ицы было выявлено и множество архитектурных памятников. В конце XII-го века его жители покинули город, и он прекратил свое существование. Причина такого поступка ученым неизвестна, поскольку многие манускрипты майя были уничтожены испанскими конкистадорами.