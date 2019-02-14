Как интернет-пользователи привыкают к новому названию Северной Македонии

Республики Македония, которую весь мир был вынужден официально называть "бывшая югославская республика Македония", наконец определилась с названием страны: 12 февраля 2019 года вступило в силу соглашение о переименовании её в Северную Македонию.

Споры о названии велись с 1991 года: Греция отказывалась признать название государства, так как топоним Македония используется для обозначения одной из греческих провинций. В июне 2018 года власти обеих стран пришли к консенсусу о наименовании б.ю.р.Македонии, что открыло теперь уже Северной Македонии дорогу в НАТО.

Euronews пытается понять, насколько новое название страны завоевало популярность среди интернет-пользователей.

Запрос "Макеония" (красный) и "Северная Македония" (синий) в российском сегменте поисковика Google Google

Россияне продемонстрировали наибольший интерес к балканскому государству в середине октября 2018 года, когда македонский парламент голосовал за внесение в конституцию поправок о названии страны.

Название Северная Македония пока используется крайне мало по сравнению со старым наименованием страны, хотя в последний месяц наметился небольшой рост количества поисковых запросов с новым наименованием государства.

Согласно статистике Google, в Европе в 2019 году количество поисковых запросов "Македония" остаётся на 1800% выше, чем запросов "Северная Македония".

Запрос "Северная Македония" в российском секторе Google за последние 5 лет Google

В российском сегменте Google стали чаще использовать новое название страны начиная с лета прошлого года, когда власти Македонии объявили о новой договорённости с греками и смене названия государства.