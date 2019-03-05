Шведская академия вручит Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Шведская академия вручит Нобелевскую премию по литературе сразу за два года: 2018 и 2019. "Совет директоров фонда Нобеля считает, что шаги, которые Шведская академия предприняла и собирается предпринять, создадут хорошие возможности для восстановления доверия к Академии",- говорится в пресс-релизе фонда.

В прошлом году Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе за 2018 год. Причиной послужил скандал, связанный с фотографом Жан-Клодом Арно, мужем академика Катарины Фростенсон. Он был осуждён за изнасилование и заключён в тюрьму. Его также обвиняли в утечке имён лауреатов литературной премии. После этого сразу несколько членов академии, в том числе и Фростенсон, подали в отставку.

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В заявлении отмечается, что Академия и фонд Нобеля поддерживали "тесный диалог по возникшим вокруг этой премии проблемам и одобрили ряд важных изменений процесса присуждения премии". Теперь в отборе кандидатов будут участвовать пять независимых экспертов, которые не являются членами Шведской академии. Кроме того, Шведская академия изменила состав Нобелевского комитета: в него больше не входят академики, связанные со скандалом прошлого года.