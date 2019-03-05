Макрон - новый лидер евроэнтузиастов?

Обратившись непосредственно к европейским гражданам через голову их правительств и народных избранников, президент Франции позиционировал себя как лидера в лагере евроэнтузиастов, считают политологи.

Первые слова его манифеста отсылают к "Декларация Шумана" 9 мая 1950 года, ставшей одним из первых шагов к созданию Евросоюза. И хотя политики и журналисты подчеркивают беспрецедентность шага Макрона, единодушной поддержки среди евродепутатов он не вызвал: "Его действия вызывают у нас вопросы: он хочет Европу, которая бы защищала, но кого и от кого? Если речь идет о владельцах капитала, то - да. Но, если посмотреть на проводимую им политику, о защите рядовых европейцев речи не идет, как и о защите климата. Именно этим "зеленые" отличаются от сторонников Макрона: мы сохраняли верность Европе задолго до появления Макрона", - говорит бельгийский депутат Филипп Ламбер, представитель франции "Зеленые - Европейский свободный альянс".

Не нашла поддержки предвыборная программа Эммануэля Макрона и у фракции "Европа наций

и свобод", объединяющей крайне-правые силы: "Прошу прощения, но с ним французские проблемы становятся общеевропейскими, например, "желтые жилеты". И это потому, что он не в состоянии ее решить! Когда же речь заходит об итальянской проблеме массовой иммиграции, то это считается чисто итальянской проблемой", - говорит Оскар Ланчини.

Мнения рядовых граждан о программной статье Макрона "За европейское возрождение", опубликованной газетами 28 стран, также разошлись:

"Макрон, очевидно, евроэнтузиаст, - говорит студент из Рима Сальваторе Аллесио, - поэтому он определенно может создать более благоприятную атмосферу, но как лидер всей Европы, не знаю"...

"А я думаю, это хороший знак, что с такими призывами выступает президент Франции, ведь речь идет о сохранении Европы и наших демократических структур", - считает Юрген Вагнер, пенсионер из Берлина.

В свою очередь вице-канцлер Германии и министр финансов Олаф Шольц так прокомментировал выступление французского президента: "Хватит скептицизма, надо внушить согражданам веру в единую Европу!"