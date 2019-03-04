Макрон: "Европа никогда не была в такой опасности, как сейчас"

"Нам нужна сильная, единая и суверенная Европа", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянскому телеканалу RAI 1. По его словам, недавний конфликт Парижа и Рима был несерьезным, и все эти споры необходимо оставить в стороне ради лучшего будущего всей Европы. Особое внимание Макрон уделил теме национализма в Старом свете.

"Сила европейского народа в том, что это несколько народов. Когда возвращается страх, когда вновь возникает беспокойство за будущее мира, когда в демократическом обществе находится место сомнению, то опять возвращается гнев, а вместе с ним ненависть, самая страшная ненависть и, следовательно, антисемитизм и расизм. Все эти речи, пропитанные ненавистью, которые вновь звучат в нашем обществе, - это симптомы недуга, от которого страдает наша цивилизация, как сказал бы Фрейд".

В понедельник также было опубликовано письмо Макрона, в котором он обращается ко всем европейцам. По словам французского лидера, со времен Второй мировой войны Европа никогда не была так нужна, как сейчас. И никогда она не была в такой опасности, как сейчас. Макрон убежден, что символом этого кризиса стал "брексит", показавший, что Европа не в состоянии защитить своих граждан от ударов современного мира.