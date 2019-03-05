Лавров провёл переговоры с Саудитами

Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с королём Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом. Официальными темами министерского визита в Эр-Рияд стали, в частности, конфликты в Сирии и Йемене, а также ситуация на нефтяном рынке. В МИДе говорят, что разговор с монархом получился содержательным и конструктивным.

О конкретных новых договорённостях стороны не объявляли. По словам Лаврова, Россия и Саудовская Аравия намерены и дальше координировать свои действия в рамках ОПЕК+, а также хотят увеличить объёмы двусторонней торговли и инвестиций.

В ходе визита Лавров встретился с представителями сирийской оппозиции. Он призвал противников президента Башара Асада содействовать скорейшему формирования конституционного комитета, призванного подготовить для Сирии новый основной закон.