Ким Чен Ын триумфально вернулся в КНДР после саммита с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после саммита с президентом США Дональдом Трампом. Высшего руководителя встречали на вокзале в Пхеньяне с оркестром и цветами. Торжественная церемония проходила при участии членов правительства, иностранных послов и генералов армии. За военнослужащими в парадной форме Ким Чен Ына приветствовали сотни людей с одинаковыми букетами. По традиции, после парадного прохода перед почётным строем глава КНДР принял цветы от детей.

Ким Чен Ын триумфально вернулся в Пхеньян на бронепоезде их Ханоя после досрочного завершения переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Предполагалось, что вторая встреча глав КНДР и США позволит значительно продвинуться в обсуждении вопроса об отмене санкций против Пхеньяна, однако президент США Дональд Трамп прервал саммит. Он объяснил это принципиальными разногласиями по вопросу о снятии международных ограничений с Северной Кореи.