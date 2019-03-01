США - КНДР: сделка не состоялась

Белый дом, подводя итоги прошедшего в Ханое саммита, заявил, что "президент отказался заключать плохую сделку, не желая повторять ошибки Барака Обамы, который в свое время подписал соглашение с Ираном". Об этом сообщила Сара Сандерс.

Сам Трамп это сформулировал так: "Иногда нужно уметь отказываться, и это был тот самый случай. Они хотели полного снятия санкций, мы на это пойти не могли".

США не устроило, что отмена всех ограничительных мер в отношении Пхеньяна должна была стать поощрением за ликвидацию лишь одного ядерного объекта в Йонбене. Вашингтон это предложение отклонил.

У внешнеполитического ведомства КНДР имеется иная версия происшедшего.

Ее изложила заместитель министра Чхве Сон Хи , отвечающая за североамериканское направление: "Мы предложили им сделку, она с точки зрения соблюдения всех условий и продемонстрированные нами уступки не имеет прецедентов в прошлом, мы согласились полностью ликвидировать полигон в Йонбене, и все равно, американские власти не собираются снимать с нам санкции. Если так пойдет и дальше, председатель Ким вообще может расхотеть вести с ними переговоры".

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Непосредственный руководитель Чхве Сон Хи, глава северокорейского МИД Ли Ён Хо в свою очередь заявил, что Пхеньян на переговорах предлагал лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США.

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