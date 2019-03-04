Смертоносный торнадо

Свыше 20 человек погибли из-за торнадо в Алабаме. Это официальные сведения, и власти предупреждают, что количество жертв может еще увеличиться. Среди погибших - восьмилетний ребенок.

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Поиски пока прекращены - из-за темноты и опасных погодных условий. Операция должна возобновиться с рассветом.

Фото Рейтер

Как сообщает Национальной метеослужбы Америки, скорость ветра в эпицентре торнадо превышала 260 км/ч.

Медики сообщили, что в больницы поступили не менее 40 пострадавших.

Почти 4 тысячи жителей Алабамы остались без электричества. По прогнозам синоптиков, после смерчей наступит резкое похолодание, за которым последуют заморозки.

Фото Рейтер