Гданьск выбрал преемника Адамовича

Александра Дулкевич побеждает на досрочных выборах мэра польского города Гданьска. По данным опросов у избирательных участков, она набрала 84% голосов.

39-няя Дулкевич- юрист, она работала заместителем бывшего мэра Павла Адамовича, убитого в январе и вплоть до выборов исполняла обязанности главы городской администрации.

"Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы организовать эти выборы в Гданьске - особые выборы, после трагического события, выборы, которых никто из нас не хотел, но нужно было дать возможность жителям Гданьска проголосовать", - сказала, опустив бюллетень в урну, Александра Дулкевич. Во время избирательной кампании она пообещала продолжить дело своего предшественника.

У двух других кандидатов - режиссёра Гжегожа Брауна и предпринимателя Марека Скибе - 12% и 4% соответственно.

Павел Адамович скончался в больнице в результате нападения, совершённого 13 января. 27-летний Стефан В. набросился на мэра с ножом прямо на сцене во время благотворительного концерта. По данным следствия, нападавший страдает психическим расстройством.