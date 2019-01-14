Польша скорбит о погибшем мэре Гданьска

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В понедельник вечером по всей Польше прошли траурные мероприятия, посвященные памяти мэра города Гданьска, который скончался в больнице от полученных ран. В центре Гданьска почтить память погибшего собрались сотни людей. Помимо польских политиков, общественных и религиозных деятелей в памятной церемонии принял участие председатель Европейского совета Дональд Туск. Тем временем стало известно, что президент Польши Анджей Дуда объявит в республике национальный траур в день похорон Павла Адамовича.

Градоначальник Гданьска выступал 13 января с речью на благотворительном концерте. В этот момент на сцену прорвался мужчина и несколько раз ударил политика ножом. Как позже стало известно у нападавшего было удостоверение представителя прессы. Он был сразу же задержан. Раненого мэра доставили в больницу. Врачи в течение пяти часов боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.