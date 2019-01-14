В понедельник вечером по всей Польше прошли траурные мероприятия, посвященные памяти мэра города Гданьска, который скончался в больнице от полученных ран. В центре Гданьска почтить память погибшего собрались сотни людей. Помимо польских политиков, общественных и религиозных деятелей в памятной церемонии принял участие председатель Европейского совета Дональд Туск. Тем временем стало известно, что президент Польши Анджей Дуда объявит в республике национальный траур в день похорон Павла Адамовича.
Польша скорбит о погибшем мэре Гданьска
Градоначальник Гданьска выступал 13 января с речью на благотворительном концерте. В этот момент на сцену прорвался мужчина и несколько раз ударил политика ножом. Как позже стало известно у нападавшего было удостоверение представителя прессы. Он был сразу же задержан. Раненого мэра доставили в больницу. Врачи в течение пяти часов боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Подозреваемый в убийстве Адамовича не признал вину. Об этом сообщили в местной прокуратуре. По некоторым данным, он страдал расстройствами психики. Кроме того, ранее он был судим за вооруженное ограбление, и недавно освободился из тюрьмы, где отбывал длительный срок. По словам очевидцев, перед нападением мужчина кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку. За убийство мэра Гданьска ему грозит пожизненное заключение.