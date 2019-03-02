Протесты в Алжире: "Пока, Бутефлика"

По меньшей мере один человек погиб, десятки пострадали, и десятки задержаны в ходе массовых акций протеста в Алжире. Демонстранты выступали против выдвижения на пятый срок действующего президента Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах. Беспорядки в столице вспыхнули вечером, когда манифестанты попытались пройти к парламенту и зданию правительства. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается, что по всей стране в демонстрациях приняли участие порядка 800 тысяч человек. В целом, марши протеста проходили в спокойной обстановке. Манифестанты несли плакаты "Пока, пока, Бутефлика" и "Мирно, мирно", чтобы подчеркнуть мирный характер шествий.

В феврале правящая партия выдвинула Абдельазиза Бутефлику кандидатом в президенты. Сам политик находится в Женеве, где проходит медицинское обследование. После перенесенного несколько лет назад инсульта он передвигается в инвалидной коляске, с трудом говорит и редко появляется на публике.