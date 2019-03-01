Саммит США-КНДР. Снова низкая явка? Споры о климате

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

“На минувшей неделе все взгляды были прикованы ко второму саммиту Дональда Трампа и северокорейского правителя Ким Чен Ына. Встреча и попытка Трампа лишить Северную Корею ядерного оружия закончились неудачей.

Москва утверждала, что Вашингтон попросил её совета. Если так, это было бы странным развитием отношений любови и ненависти между Трампом и Владимиром Путиным.

Совсем недавно выход из Договора об РСМД, казалось, вернул нас в эпоху холодной войны.

Приближаются выбора в Европарламент. Нежелательным для руководства ЕС итогом выборов может стать низкая явка.

Важнейшей темой предвыборной кампании становятся изменения климата. Консенсус по этому вопросу, сложившийся между основными партиям, может рухнуть в оставшиеся до голосования 80 с лишним дней».