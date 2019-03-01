Теракт в Могадишо

По меньшей мере 25 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Как сообщается, инцидент произошел возле одного из отелей в деловом центре города, где часто останавливаются чиновники и представители правительства. Взрывное устройство было спрятано в автомобиле, за рулем которого находился террорист-смертник. Взрыв повредил близлежащие здания, сгорели десятки автомобилей.

"Пока я ехал по этой дороге на моторикше, я видел бегущих людей, и вскоре после этого произошел сильный взрыв. Клянусь Аллахом, я не могу выразить словами, как я был взволнован и потрясен", - рассказывает этот мужчина.

"Я один из городских водителей-рикш. Когда я ехал по этой улице Мака аль Мукаррама, я увидел роскошный автомобиль, поворачивающий к отелю Hilaac UK, а потом раздался взрыв, который сотряс весь район", - говорит этот очевидец.

Как сообщается, после взрыва началась перестрелка. По некоторой информации, внутрь отеля ворвались боевики. В полиции заявили, что число жертв может увеличиться. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", цель которой сместить правительство, поддерживаемое Западом.