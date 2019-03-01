Индостан: новый виток напряженности

На фоне манифестаций - жест доброй воли: Пакистан не только заявил о намерении передать Индии в пятницу в течение дня плененного командира авиазвена, но высказал готовность вести диалог с официальным Дели, об этом сообщил премьер-министр страны Имран Хан, выступая перед парламентариями. Исламабад также утверждает, что ВВС страны сбили два индийских истребителя, поскольку те нарушили воздушное пространство страны.
"Мы намерены отдать индийским властям пилота в качестве жеста доброй воли в пятницу, сообщил он парламентариям", - подчеркнул глава правительства Пакистана.
Обставлено ли это возвращение политическими условиями, пока неизвестно. Вице-маршал ВВС Индии, комментируя решение Исламабада, отказался сообщить какие-либо подробности: "Мы счастливы, что наш пилот, попавший в плен в Пакистане, будет освобожден. Дальнейшие комментарии последуют в момент, когда он вернется домой".
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных. Ответственность за него взяла на себя сепаратистская исламистская группировка. Во вторник ВВС индии нанесли удар по ее лагерю.
В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам.