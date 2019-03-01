"Коста Венеция" плывёт в Китай

Гигантский круизный лайнер "Коста Венеция" (Costa Venezia) спущен на воду в Италии. Многопалубное судно длиной свыше 300 метров и весом 135 тысяч тонн предназначено для китайского рынка.

Столь звучное название было выбрано не случайно - всё в интерьере "Коста Венеция" напоминает о старинном итальянском городе. Атриум украшен фресками с изображением площади Святого Марка. Интерьер концертного зала вдохновлён театром "Ла Фениче". Кулуары стилизованы под венецианские улочки и аллеи.В местном ресторане, где подают блюда итальянской и китайской кухни, можно увидеть настоящие десятиметровые гондолы, изготовленные венецианскими мастерами.

Корабль построен судостроительным предприятием Италии Fincantieri по заказу американской компании Carnival. Судно, вмещающее более пяти тысяч пассажиров, станет одним из крупнейших лайнеров, совершающих круизы из Китая.

Проект включает строительство семи таких кораблей к 2023 году. Он потребовал вложений на сумму 6 миллиардов евро. "Для такого рода иностранных инвестиций итальянские порты открыты", - сказал вице-премьер страны Маттео Сальвини перед тем, как судно "Коста Венеция" отправилось в свой первый круиз в Хорватию и Грецию.