Air France-KLM: министры пояснили позиции сторон

Нидерланды и Франция попытались успокоить инвесторов, встревоженных их спором из-за Air France-KLM. Срочные переговоры между министрами экономики и финансов двух стран были организованы после того, как стало известно об увеличении доли участия Нидерландов в капитале авиакомпании без уведомления французских властей, что вызвало крайнее недовольство последних.

"Я знаю, что это не совсем общепринято. Но мы сделали это исходя из самых лучших намерений", - отметил Вопке Хукстра, министр экономики Нидерландов.

Его французский коллега Брюно Ле Мэр подчеркнул, что в ходе дискуссии были разъяснены позиции сторон. "Правительства обеих стран держат курс на то, чтобы сделать группу Air France-KLM самым эффективным в мире авиаперевозчиком" - зявил Ле Мэр. В коммюнике, распространенном французским Минфином по итогам переговоров, уточняется, что группе экспертов поручено изучить доли участия Франции и Нидерландов в управлении авиакомпанией, структуру ее капитала и вопросы соблюдения взаимной этики в деятельности государств-акционеров.