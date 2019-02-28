Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции по Венесуэле - СБ ООН

Совбез ООН большинством голосов отверг представленный Россией проект резолюции по Венесуэле.

Чуть ранее Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции по Венесуэле. Соответствующий документ был представлен на голосование в Совете Безопасности ООН в четверг.

В нем, в частности, говорилось о необходимости обеспечения доступа гуманитарной помощи и призыв к началу "политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам" в Венесуэле.

В ответ Москва внесла свой проект резолюции, в котором выражается "обеспокоенность угрозами применения силы в отношении территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы".