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Венесуэла: стрельба на границе с Бразилией

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Венесуэла: стрельба на границе с Бразилией
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Marcelo Segura/Courtesy of Chilean Presidency/Handout via REUTERS
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Венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям пытавшимся помешать блокировке границы с Бразилией. По меньшей мере два человека погибли. Решение закрыть границу принял президент Венесуэлы Николас Мадуро после того как оппозиция объявила о намерении доставить со стороны Бразилии иностранную гуманитарную помощь.

"Когда они начали стрелять, моя сестра встала, чтобы защитить молодых людей, которые были там. Она сказала солдатам, чтобы они этого не делали, и спросила, зачем делают это", - рассказывает Гильермо Родригес.

Ранения в результате стрельбы получили 15 человек. Как сообщается, семь из них были доставлены в больницы приграничного бразильского города Боа-Виста.