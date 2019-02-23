Венесуэла: стрельба на границе с Бразилией

Венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям пытавшимся помешать блокировке границы с Бразилией. По меньшей мере два человека погибли. Решение закрыть границу принял президент Венесуэлы Николас Мадуро после того как оппозиция объявила о намерении доставить со стороны Бразилии иностранную гуманитарную помощь.

"Когда они начали стрелять, моя сестра встала, чтобы защитить молодых людей, которые были там. Она сказала солдатам, чтобы они этого не делали, и спросила, зачем делают это", - рассказывает Гильермо Родригес.

Ранения в результате стрельбы получили 15 человек. Как сообщается, семь из них были доставлены в больницы приграничного бразильского города Боа-Виста.