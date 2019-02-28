Турецкий психоделический рок и этнический фьюжн на Euronews

Турецкий психоделический рок из 70-х на Euronews. Группа Derya Yildirim and Grup Şimşek посетит с концертом нашу редакцию в Лионе 1 марта. Вы сможете посмотреть прямую трансляцию мероприятия на этой странице, а также в социальных сетях с 14:00 по Москве.

Группа была основана в 2014 году Дерьёй Йилдиримом, немецким певцом с турецкими корнями, играющем на сазе - традиционном струнном инструменте народов Западной Азии. На ударных - британка Грета Эскотт. В группе также участвуют музыканты французской L'Orchestre de Monplaisant, известной благодаря барочной музыке и этническим мотивам.

Первый альбом группы выйдет в 2019 году. Предлагаем вам послушать аранжировку фольклорной турецкой песни Nem Kaldi ("Что мне остается?") в исполнении музыкантов: