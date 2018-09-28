Французская соул-группа The Buttshakers, образованная в 2007 году, выступит в прямом эфире из студии "Евроньюс". В мелодии группы вплетаются нотки фанка и даже эсид-джаза. Участники группы, во главе с лидером Сиарой Томпсон, отправляются в турне с новым альбомом Sweet Reward, записанным в феврале этого года.
The Buttshakers - эфир из студии "Евроньюс"
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The Buttshakers - эфир из студии "Евроньюс"
"Евроньюс" повезло: команда будет проездом в Лионе, и мы сможем задать участникам группы несколько вопросов в студии, после чего они представят в прямом эфире часть своего репертуара.
Мини-концерт из студии "Евроньюс" продолжает серию подобных мероприятий, которые были организованы с группами Legendary Tigerman и The Gift.
Смотрите выступление The Buttshakers на нашем канале и на платформах в социальных сетях в пятницу, 28 сентября, около 14:20 МСК.