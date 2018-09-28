The Buttshakers - эфир из студии "Евроньюс"

Французская соул-группа The Buttshakers, образованная в 2007 году, выступит в прямом эфире из студии "Евроньюс". В мелодии группы вплетаются нотки фанка и даже эсид-джаза. Участники группы, во главе с лидером Сиарой Томпсон, отправляются в турне с новым альбомом Sweet Reward, записанным в феврале этого года.