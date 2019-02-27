Палата представителей проголосовала против директивы президента

Палата представителей не поддержала директиву Дональда Трампа о введении режима ЧП на южных рубежах США.

250 законодателей высказались против, 182 - за.

Резолюция о блокировке решения президента передана на голосование в Сенат.

Если и он не поддержит инициативу, Трамп, как и обещал, воспользуется правом вето.

Вот как прокомментировала этот шаг нижней палаты Конгресса ее спикер Нэнси Пелоси: "Мы не собираемся давать авансы никакому президенту - ни демократу, ни республиканцу - и позволять ему поступать с Конституцией США, как ему вздумается. Мы как члены Конгресса намерены выполнить наши обязанности: мы будем противостоять тому, что предлагает президент. Он фактически призывает нас к тому, чтобы мы закрыли глаза на его действия и на ту присягу быть гарантом Конституции, которую он приносил, вступая в должность".

Режим ЧП Трамп решил объявить после того, как Когресс не принял проект бюджета, в котором были заложены 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Из-за споров возник "шатдаун" федерального правительства. Он длился 34 дня.

В итоге президент подписал бюджетный закон, в котором эта сумма не фигурировала, но от своего предвыборного обещания не отказался.

Объявив ЧП на южной границе, Трамп сможет взять средства на возведение стены из военных фондов - то есть в обход Конгресса.