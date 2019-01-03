Конгресс США намерен прекратить "шатдаун"

Представительница Демократической партии Нэнси Пелоси большинством голосов избрана спикером Палаты представителей в Конгрессе США 116-го созыва. Она заняла этот пост после возвращения контроля демократов над нижней палатой по итогам промежуточных выборов. Нэнси Пелоси уже работала в этой должности в период с 2007 по 2011 годы.

Демократы заявляют, что уже в первый день работы Конгресса намерены принять законопроект о финансировании федерального правительства и завершении так называемого "шатдауна". Работа федеральных властей США С 22 декабря в частично приостановлена из-за того, что пока не удалось согласовать параметры госбюджета, в который президент Дональдп Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.